В МИД РФ назвали маловероятной универсализацию управления Арктикой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия вряд ли пойдет по пути какой-либо универсализации управления Арктическим регионом. Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов в ходе семинара на тему "Арктический регион: государственная политика и развитие в условиях неопределенности" , организованного международным дискуссионным клубом "Валдай" и факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Говоря о том, является ли Арктический совет форматом "вчерашнего дня", дипломат отметил, что "для того, чтобы пересесть в другую телегу, нужно, чтобы эта телега была, но ее пока нет". "Во-вторых, арктическим государствам она нужна, поскольку у нас есть права прибрежных государств, вытекающая отсюда ответственность и интересы реализовывать коллективный подход, то есть обеспечивать ответственное управление Арктическим регионом путем прежде всего взаимодействия между арктическими государствами. И в этом плане я не могу не согласиться с госсекретарем США [Майклом] Помпео, который сказал, что есть только арктические государства и неарктические государства, третьих нет. Это он обращался к Китаю, который провозгласил себя околоарктическим государством", - отметил Корчунов.

"Я не думаю, что мы пойдем по пути какой-либо универсализации управления Арктическим регионом, создания договора об Арктике по аналогии с Антарктикой, где очень много участников, где размываются права региональных держав", - сказал посол.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.