Главы МИД РФ и Алжира обсудят военно-техническое сотрудничество и кризисы на севере Африки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Алжира Сергей Лавров и Сабри Букадум в среду проведут переговоры в Москве. Это второй визит главы алжирского дипведомства в российскую столицу. В октябре 2019 года он также посещал Сочи в составе делегации своей страны на саммите Россия - Африка.

Как ранее заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обсудить весь спектр двусторонних отношений, которые основываются на подписанной в 2001 году Декларации о стратегическом партнерстве. В Москве, в частности, указывают на успешное развитие взаимодействия в сфере экономики, военно-технического сотрудничества, науки. "Мы исходим из того, что предстоящие переговоры будут способствовать укреплению многопланового двустороннего взаимодействия", - отметила Захарова.

Региональные вопросы

Встреча глав МИД проходит почти через неделю после телефонного разговора президентов России и Алжира Владимира Путина и Абдельмаджида Теббуна. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в соседствующей с Алжиром Ливии и высказались за продолжение межливийского диалога для мирного урегулирования кризиса в этой стране.

Алжир на протяжении последних лет регулярно выступает с инициативами, нацеленными на политическое урегулирование кризиса в Ливии. В частности, Теббун предлагал площадку для диалога с участием представителей всех ливийских политических сил и общин.

На Смоленской площади признают роль Алжира в обеспечении региональной стабильности в Северной Африке не только на ливийском направлении, но и в том, что касается борьбы с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне и урегулирования в Мали. Ожидается, что урегулирование в соседнем с Алжиром государстве также станет предметом для подробного обсуждения.

Экономическое сотрудничество

Алжир входит в число крупнейших торговых партнеров России в Африке. В 2019 году товарооборот составил $3,4 млрд, что на Смоленской площади считают существенным показателем.

Торгово-экономическое взаимодействие двух стран осуществляется также при содействии смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны в ней председательствует министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, а с алжирской - министр финансов Айман Абдеррахман. Последнее заседание межправкомиссии состоялось в январе прошлого года.

Большую часть экспорта РФ в Алжир составляет продукция военного назначения, транспортные средства и минеральные ресурсы, а Алжир в основном поставляет в РФ сельскохозяйственные товары. Однако обе стороны не раз озвучивали заинтересованность в диверсификации торговли.

Кроме того, в 2017 году был подписан меморандум о сотрудничестве между "Транснефтью" и алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и продажи углеводородов.