Отчет о работе кабмина за 2019 год. Главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил 22 июля в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год. Мероприятие изначально было запланировано на апрель, но его перенесли из-за коронавируса.

Среди основных тем - борьба с коронавирусной инфекцией, поддержка и развитие здравоохранения, образования, рынка труда и жилищного строительства, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, поддержка бизнеса и системообразующих предприятий.

Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

Премьер заявил, что обновленная Конституция РФ повышает ответственность всех ветвей власти.

Глава правительства выразил мнение, что отечественная экономика могла совершить рывок, но этому помешала пандемия коронавируса и цены на нефть.

О борьбе с последствиями пандемии

Он считает, что последствия кризиса, вызванного пандемией, в России удалось смягчить благодаря возросшим расходам бюджета на различные меры поддержки. Мишустин отметил, что кризис повлиял на всех, особенно сильно он изменил рынок труда.

Правительству пришлось принимать "молниеносные решения" для того, чтобы справляться с последствиями кризиса, подчеркнул премьер.

По его словам, объем полученных предприятиями беспроцентных кредитов на выплату зарплат в период пандемии составил около 93 млрд рублей.

Мишустин предложил разработать комплексный механизм поддержки крупных инвестпроектов на федеральном и региональном уровнях.

Премьер рассчитывает, что темпы роста в секторе малого бизнеса, снизившиеся из-за пандемии коронавируса, вернутся на прежний уровень.

Также он предложил создать для малого бизнеса систему "одного окна" по получению необходимой информации и услуг.

О здравоохранении

Говоря о борьбе с самим коронавирусом, глава правительства назвал своевременными принятые кабмином решения. По мнению Мишустина, Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, в том числе США.

Премьер надеется, что в России вакцину от коронавируса получат осенью.

Глава правительства пообещал, что правительство будет устранять проблемы, возникшие при оптимизации системы здравоохранения.

Премьер заверил, что единая база данных о праве на льготные лекарства заработает с 2021 года.

О цифровых технологиях

Мишустин заявил, что отказа от традиционных форм образования не будет. Несмотря на сохраняющийся спрос на обучение в дистанционном формате, по словам премьера, цифровые технологии могут лишь дополнять традиционное образование.

По мнению главы кабмина, цифровизация госуправления поможет России войти в число лидеров мировой экономики. Он подчеркнул, что именно по такому пути ранее пошла Федеральная налоговая служба, которую Мишустин возглавлял с 2010 года.

Премьер призвал как можно скорее ввести в правовое поле все форматы дистанционной работы. Он отметил, что цифровизация меняет рынок труда.

Мишустин призвал сформировать максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения инноваций.

О национальных проектах

При корректировке нацпроектов правительство России будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов, сообщил Мишустин.

Он также предложил пересмотреть критерии работы, цели и задачи институтов развития.

О социальных вопросах и инфраструктуре

Премьер-министр отметил, что с 1 июля открылось очень большое количество детских оздоровительных учреждений. Он призвал регионы принимать разумные решения о детском отдыхе этим летом.

Затрагивая тему "социального казначейства", Мишустин отметил, что оно избавит людей от сбора справок для получения выплат.

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в РФ в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых выдано кредитов на сумму свыше 205 млрд рублей.

Кабмин планирует с помощью устранения ряда требований сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на год, сообщил премьер.

Мишустин пообещал, что кабмин утвердит программу развития Дальнего Востока в течение трех месяцев. Он подчеркнул необходимость связать все регионы транспортными артериями, создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора.

Регионы, перевыполнившие планы строительства дорог, получат суммарно 100 млрд рублей, заверил глава кабмина.

Мишустин призвал пользоваться географическими преимуществами страны для развития транспортной отрасли, в том числе контейнерных перевозок.

Премьер рассказал, что потерял свой гараж из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии".

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