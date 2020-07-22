Отчет о работе кабмина за 2019 год. Главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил 22 июля в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год. Мероприятие изначально было запланировано на апрель, но его перенесли из-за коронавируса.
Среди основных тем - борьба с коронавирусной инфекцией, поддержка и развитие здравоохранения, образования, рынка труда и жилищного строительства, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, поддержка бизнеса и системообразующих предприятий.
- Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.
- Премьер заявил, что обновленная Конституция РФ повышает ответственность всех ветвей власти.
- Глава правительства выразил мнение, что отечественная экономика могла совершить рывок, но этому помешала пандемия коронавируса и цены на нефть.
О борьбе с последствиями пандемии
- Он считает, что последствия кризиса, вызванного пандемией, в России удалось смягчить благодаря возросшим расходам бюджета на различные меры поддержки. Мишустин отметил, что кризис повлиял на всех, особенно сильно он изменил рынок труда.
- Правительству пришлось принимать "молниеносные решения" для того, чтобы справляться с последствиями кризиса, подчеркнул премьер.
- По его словам, объем полученных предприятиями беспроцентных кредитов на выплату зарплат в период пандемии составил около 93 млрд рублей.
- Мишустин предложил разработать комплексный механизм поддержки крупных инвестпроектов на федеральном и региональном уровнях.
- Премьер рассчитывает, что темпы роста в секторе малого бизнеса, снизившиеся из-за пандемии коронавируса, вернутся на прежний уровень.
- Также он предложил создать для малого бизнеса систему "одного окна" по получению необходимой информации и услуг.
О здравоохранении
- Говоря о борьбе с самим коронавирусом, глава правительства назвал своевременными принятые кабмином решения. По мнению Мишустина, Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, в том числе США.
- Премьер надеется, что в России вакцину от коронавируса получат осенью.
- Глава правительства пообещал, что правительство будет устранять проблемы, возникшие при оптимизации системы здравоохранения.
- Премьер заверил, что единая база данных о праве на льготные лекарства заработает с 2021 года.
О цифровых технологиях
- Мишустин заявил, что отказа от традиционных форм образования не будет. Несмотря на сохраняющийся спрос на обучение в дистанционном формате, по словам премьера, цифровые технологии могут лишь дополнять традиционное образование.
- По мнению главы кабмина, цифровизация госуправления поможет России войти в число лидеров мировой экономики. Он подчеркнул, что именно по такому пути ранее пошла Федеральная налоговая служба, которую Мишустин возглавлял с 2010 года.
- Премьер призвал как можно скорее ввести в правовое поле все форматы дистанционной работы. Он отметил, что цифровизация меняет рынок труда.
- Мишустин призвал сформировать максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения инноваций.
О национальных проектах
- При корректировке нацпроектов правительство России будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов, сообщил Мишустин.
- Он также предложил пересмотреть критерии работы, цели и задачи институтов развития.
О социальных вопросах и инфраструктуре
- Премьер-министр отметил, что с 1 июля открылось очень большое количество детских оздоровительных учреждений. Он призвал регионы принимать разумные решения о детском отдыхе этим летом.
- Затрагивая тему "социального казначейства", Мишустин отметил, что оно избавит людей от сбора справок для получения выплат.
- Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в РФ в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых выдано кредитов на сумму свыше 205 млрд рублей.
- Кабмин планирует с помощью устранения ряда требований сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на год, сообщил премьер.
- Мишустин пообещал, что кабмин утвердит программу развития Дальнего Востока в течение трех месяцев. Он подчеркнул необходимость связать все регионы транспортными артериями, создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора.
- Регионы, перевыполнившие планы строительства дорог, получат суммарно 100 млрд рублей, заверил глава кабмина.
- Мишустин призвал пользоваться географическими преимуществами страны для развития транспортной отрасли, в том числе контейнерных перевозок.
- Премьер рассказал, что потерял свой гараж из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии".
Об импорте и экспорте
- По словам главы кабмина, правительство закончит актуализацию отраслевых планов импортозамещения к октябрю.
- Мишустин заявил, что страны ЕАЭС будут постепенно отменять ограничения на экспорт продовольствия..
- Экспорт вооружений из РФ в 2019 году превысил $15 млрд, сообщил премьер. Портфель заказов ОПК на начало 2020 года превысил $55 млрд.