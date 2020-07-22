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Мишустин назвал главную цель правительства

По словам премьер-министра, это повышение качества жизни всех россиян
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

Впервые выступая с отчетом в Госдуме об итогах работы кабинета министров, Мишустин напомнил, что новое правительство было сформировано в январе, после того как президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию и определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу. "На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит - достижения национальных целей, которые поставил президент", - заявил премьер.

Он перечислил пять базовых ценностей, исходя из которых кабинет министров строит работу: "Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы. Обеспечить результат, результат - важнее формальных процедур и регламентов".

Мишустин подчеркнул, что новый состав правительства начинал работу не с чистого листа и поблагодарил предыдущий кабинет министров, "который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв". "Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность", - уверен Мишустин.

Теги
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