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Дегтярев заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края из-за акций протеста

Он также сообщил, что не позволит манипулировать собой ни местным элитам, ни крупным федеральным финансово-промышленным группам
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС
Описание
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет свой пост из-за проходящих в регионе акций протеста.

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Биография врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

"Для всех, кто кричит: "Дегтярев, уходи!" - не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач. Десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит, - метр. Ну, уйду я, придет другой, поэтому, давайте, пока временно поработаем, как президент сказал, а 2021-й год покажет", - сказал Дегтярев в среду во время прямого эфира в Instagram.

Он добавил, что будет завоевывать симпатии местных жителей ежедневной работой, открытостью и общением.

В Хабаровске вторую неделю проходят несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах. Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил врио главы региона депутата Госдумы Дегтярева, который, как и Фургал, является членом ЛДПР.

Дегтярев ранее в среду заявил, что не поддастся на попытки давления со стороны участников уличных акций. Он также сообщил, что готов принимать решения в соответствии с законом и уставом региона и не позволит манипулировать собой ни местным элитам, ни крупным федеральным финансово-промышленным группам, которые присутствуют в регионе.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил Владимирович
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