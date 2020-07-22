Володин заявил о необходимости выстроить новый формат отношений Думы и кабмина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума должна выстраивать новый формат взаимодействия с правительством РФ после вступления в силу поправок к конституции об увеличении полномочий нижней палаты парламента. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом отчета главы кабмина Михаила Мишустина.

"Президент часть своих полномочий делегировал нашим гражданам, были приняты поправки в ходе общероссийского голосования. Граждане поддержали их, и у нас с вами сегодня парламент получил дополнительные полномочия: утверждает правительство, министров, вице-премьера, председателя правительства", - сказал Володин.

В связи с этим политик призвал депутатов выстраивать новый формат отношений с кабмином. "Мы должны, со своей стороны, и об этом также говорили, понимая эту ответственность, выстраивать уже и новый формат взаимодействия, взаимоотношений. Они должны быть партнерскими, должны быть конструктивными", - отметил он.

По его словам, новые полномочия парламентариев требуют от них большой ответственности. "Поэтому мы сегодня с вами в ходе отчета планируем, если это потребуется, заслушать и членов правительства, министров, которые здесь присутствуют, вице-премьеров", - добавил спикер.

Председатель палаты выразил надежду на то, что новый формат отношений "приживется". "Конечно, наша задача, чтобы мы работали более эффективно. Вообще, когда мы говорим об изменениях, которые произошли, поправки к конституции, которые люди поддержали, задача - повысить качество власти. Вот мы исходим из этого", - заключил Володин.