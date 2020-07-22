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Мишустин заявил, что обновленная конституция повышает ответственность всех ветвей власти

Премьер-министр также поблагодарил парламентариев за конструктивное сотрудничество с правительством и за поддержку

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Внесенные в Конституцию России поправки повышают ответственность всех ветвей власти и каждого руководителя. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Это не только правовая основа для дальнейшей работы правительства, это и повышение ответственности всех ветвей власти и каждого конкретного руководителя", - отметил глава кабмина. "Люди проголосовали за ключевые приоритеты развития страны, которые теперь стали нашими главными задачами", - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что члены правительства будут напрямую отчитываться перед парламентом, а значит - перед избирателями и перед всей страной. "Именно такая система управления более всего отвечает задачам динамичного развития государства и защиты прав граждан", - уверен он.

Мишустин поблагодарил парламентариев за конструктивное сотрудничество с правительством и за их поддержку. "Такое взаимодействие позволило своевременно принять все решения в период острой фазы борьбы с коронавирусной инфекцией, обеспечить законодательную базу для введения новых форм помощи гражданам и пострадавшим отраслям, направить ее туда, где она была нужна в первую очередь", - заявил он.

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