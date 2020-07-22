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Володин рассказал, что Госдума направит в Совфед порядка 80 принятых законов

Совет Федерации проведет свое заключительное заседание весенней сессии 24 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума направит на рассмотрение в Совет Федерации порядка 80 законопроектов, принятых в третьем чтении на пленарных заседаниях 21 и 22 июля. Об этом во вторник сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"[Спикер Совфеда] Валентина Ивановна Матвиенко присутствует, мы уже обсуждали, что порядка 80 законопроектов мы передадим в Совет Федерации для последующего рассмотрения. У нас это будет серьезный итог работы", - сказал он, открывая последнее заседание весенней сессии Госдумы.

Совет Федерации проведет свое заключительное заседание весенней сессии 24 июля.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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