Володин: депутаты перед отчетом Мишустина направили в кабмин 400 письменных вопросов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 400 вопросов в письменном виде и надеются получить на них ответы. Об этом в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас с вами [в ходе отчета] будет задано 22 вопроса. По пять вопросов от каждой фракции [Госдумы] и вопросы от независимых депутатов. Но несколько сотен вопросов, в буквальном смысле слова, около 400 вопросов были направлены в правительство. И мы надеемся на них также получить ответы", - сказал Володин. По его словам, парламентарии начали подготовку к отчету кабмина еще с начала года.

Письменные вопросы в правительство направили все фракции нижней палаты ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия").