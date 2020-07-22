В Госдуме намерены до января заслушать всех ключевых министров правительства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе отчета премьер-министра Михаила Мишустина предложил пригласить в нижнюю палату всех ключевых министров с докладом по вопросам, которые не прозвучали в ходе отчета.

"У нас, понятно, август наступает, это время условных отпусков, потому что, насколько все знают, отпусков, как правило, не бывает у политиков, у министров. А после августа начнутся пленарные заседания. В этой связи есть предложение, чтобы мы всех ключевых министров правительства постарались заслушать до января по всем вопросам, которые сегодня не прозвучат", - сказал Володин. Возражений со стороны депутатов не поступило.

Председатель правительства со своей стороны заметил, что министры "услышали и обрадовались".

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