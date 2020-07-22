Мишустин сообщил, что Жириновский советовал ему не говорить "нет" во время отчета в ГД

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал ему не говорить "нет" в общении с депутатами во время отчета в Госдуме.

"Вы знаете, во время подготовки к отчету в свое время Владимир Вольфович Жириновский мне посоветовал не говорить "нет" ни на один из заданных вопросов", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата от фракции ЛДПР Бориса Пайкина об отмене режима ЕНВД - единого налога на вмененный доход - с 1 января 2021 года.

Премьер в среду представил в Госдуме первый отчет о результатах работы правительства.