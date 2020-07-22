{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин: в России 1,6 млн инвалидов нуждаются в технических средствах реабилитации

Премьер-министр подчеркнул, что разрабатываются изменения, которые позволят инвалиду получить электронный сертификат с гарантированной адресной суммой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Около 1,6 млн инвалидов в России сейчас нуждаются в технических средствах реабилитации. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

На эту тему
Отчет о работе кабмина за 2019 год. Главное

"У нас 1,6 млн инвалидов, которые нуждаются в соответствующих технических средствах реабилитации", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что в законопроектах предусмотрены изменения, которые позволят инвалиду получить электронный сертификат. "В плане законопроектной деятельности мы предусмотрели соответствующие изменения, которые позволят инвалиду получить соответствующий электронный сертификат с гарантированной адресной суммой, чтобы он мог выбрать любую модель, которая ему необходима", - добавил Мишустин.

Ранее Минтруд РФ разработал проект федерального закона, позволяющий получать средства реабилитации по месту проживания, а не по месту регистрации граждан с инвалидностью. Документ прошел согласование с профильными министерствами и был направлен в правительство.

В новость были внесены изменения (12:34 мск) — добавлены подробности после второго абзаца.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Обострение армяно-азербайджанского конфликта
В МИД РФ считают, что в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе заинтересованы все
Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что на столе переговоров должно оставаться все, что раньше было наработано международным сообществом в рамках ОБСЕ, Минской группы
Читать полностью