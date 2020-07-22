МИД России: встреча министров РФ и Франции в формате "2+2" состоится в скором времени

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заседание глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2" может состояться в ближайшее время. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы провели заседание на уровне заместителей министров, где опять же обсудили состояние военной безопасности в Европе, а также весь спектр региональных проблем, включая Сирию, Ливию, Украину и некоторые другие, в контексте подготовки уже министерского заседания. Я очень надеюсь, что оно состоится в ближайшее время", - сказал он.

Механизм консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Франции в формате "2+2" был создан в 2002 году по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Жака Ширака. Первое заседание состоялось в ноябре того же года в Париже. Впоследствии они проходили ежегодно поочередно в столицах обеих стран. Формат использовался для расширения сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности, а также для обсуждения таких вопросов, как разрешение конфликтных ситуаций, борьба с терроризмом и международной преступностью.

Последняя встреча, посвященная вопросам безопасности, в частности проблематике ракет средней и меньшей дальности, борьбе с терроризмом в Сирии и урегулированию конфликта в Украине, прошла в Москве 9 сентября 2019 года.