В МИД России считают, что США пытаются развернуть НАТО в сторону соперничества с Китаем

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. США предпринимают явные попытки сменить курс НАТО на соперничество с Китаем. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"США объявили Коммунистическую партию Китая своим противником, и мы видим сейчас, что они используют все возможности, чтобы подтянуть к этой позиции своих союзников, в том числе используя ресурсы НАТО", - сказал он.

По мнению замминистра, НАТО своими действиями воспроизводит кальку холодной войны. "Складывается впечатление, что НАТО постоянно пытается затащить нас в такую ситуацию, которая по состоянию похожа на холодную войну. Видимо, только так альянс чувствует себя комфортно", - пояснил Грушко.

Как отметил замглавы МИД, вопрос о том, почему бы России не вступить в НАТО, нелогичен, так как альянс работает против РФ. "Очевидно, что вновь главным предназначением НАТО объявлена нейтрализация угрозы с востока, то есть НАТО должна консолидироваться вокруг российской угрозы. Об этом уже все прямо говорят, это также доказывает размещение новых контингентов на территории стран-участниц, что, кстати, идет в нарушение основополагающих актов Россия - НАТО", - указал дипломат.

Диалог России с НАТО

Грушко заявил, что все практическое сотрудничество в рамках Совета Россия - НАТО свернуто, нет сигналов, свидетельствующих о том, что оно возобновится в ближайшее время. О

"Сейчас все практическое сотрудничество свернуто. Ноль. Ни одного проекта не осуществляется. Вот эта опора в российско-натовских отношениях на сегодняшний день не существует. Она полностью разрушена. Нет никаких признаков того, что НАТО будет готово возобновить сотрудничество с нами даже в тех областях, где это отвечает интересам всех", - сказал он.

Грушко отметил, что Москва не прекращала диалога с НАТО, поэтому вопрос о возвращении постоянного представителя России второстепенный.

"Я бы сказал, что это абсолютно второстепенный вопрос, - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что у России снова появится постоянный представитель при НАТО. - Мы не выходили из диалога с НАТО. Наши представители там работают, есть общение со всеми делегациями и структурами НАТО".

Передислокация сил НАТО в Европе

Грушко заявил, что Россия при необходимости предпримет шаги по усилению западной границы в ответ на передислокацию сил НАТО в Европе.

"Естественно, все это внимательно анализируется, в том числе и <...> с точки зрения военного планирования. Если потребуются какие-то усиления, то, разумеется, соответствующие шаги будут сделаны", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости России наращивать военную инфраструктуру на западной границе в ответ на передислокацию сил НАТО в Европе.

Грушко подчеркнул, что возможные ответы России на действия альянса будут эффективными и менее затратными. "Иногда в беседах с нашими коллегами они все время намекают на то, что наш ответ должен быть симметричным. <...> Нет, мы будем делать то, что считаем нужным, все это будет соответствовать тем обязательствам, которые мы на себя брали", - отметил он.

Замглавы МИД РФ также выразил сожаление в связи с негативным развитием ситуации в сфере международной безопасности. "Те инструменты безопасности, которые существовали раньше и которые обеспечивали безопасность не за счет создания потенциалов и контрпотенциалов, а за счет военной сдержанности, большей транспарентности, подвергаются эрозии. Да что там эрозии, они сознательно разрушаются", - добавил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в Германии. По свидетельству этого чиновника, из ФРГ к сентябрю будут выведены 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. Появилось также предположение, что они могут быть переведены в Польшу. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что в случае решения о выводе части войск США из какой-либо страны НАТО в Европе целью Варшавы будет "позаботиться о том, чтобы из Европы эти подразделения не были выведены".