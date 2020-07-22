Грушко: большинство участников Договора по открытому небу выступает за его сохранение

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Подавляющее большинство стран - участниц Договора по открытому небу (ДОН) заинтересовано в сохранении документа, для этого еще есть время и возможности. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"После проведения конференции, которая была созвана в результате объявления США о своем намерении выйти из договора, у нас [сложилось] полное ощущение, что абсолютное большинство участников договора хотело бы сохранить этот режим. Мы исходим из того, что все-таки еще есть время для того, чтобы попытаться его спасти, сохранить баланс интересов", - сказал он.

Однако, по словам Грушко, Россия по-прежнему рассматривает различные варианты ответа на предпринятый Вашингтоном шаг. "Тем не менее все опции наших возможных действий, разумеется, остаются на столе, потому что сам выход США серьезно изменяет условия, в которых договор заключался. По сути, из района наблюдения изымается гигантская территория США. Это, конечно, нарушает баланс интересов", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он указал на то, что в октябре предстоит конференция по рассмотрению действия ДОН, ожидается изучение этой проблемы. "Повестка дня и вопросы, которые следует обсуждать, набираются солидными. Это и квота полетов, и расходы, и прочие вещи. Тем не менее мы исходим из того, что заинтересованы в этом договоре не больше, чем другие, исходим из того, что должен быть соблюден баланс интересов. Но и принимаем во внимание, что абсолютное большинство государств хочет сохранить режим этого договора", - заключил высокопоставленный дипломат.

Возобновление консультаций

Страны - участники Договора по открытому небу возобновили консультации по прервавшимся из-за пандемии полетам, предусмотренным соглашением, заявил Грушко.

"Пока небо остается открытым. В конце концов, формальный выход США еще не состоялся. Уже начались переговоры, консультации относительно нового открытия режима открытого неба, который был закрыт по причине пандемии. Не было наблюдательных полетов, как и не было инспекционной деятельности по другим документам", - сказал он.

По словам Грушко, выход США из договора повлек за собой ряд вызовов, которым необходимо дать ответ. "Прежде всего речь идет о возможности наблюдения всей территории Европы, включая американские развертывания. Это вопрос, связанный с суверенитетом этих стран и четким выполнением обязательств, которые вытекают напрямую из положения договора. Все это находится в сфере нашего рассмотрения. Уверен, это будет обсуждаться на последующих этапах", - указал замглавы МИД РФ.