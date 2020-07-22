Жириновский заявил, что Фургал до задержания планировал подать заявление об отставке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал до своего задержания намеревался прилететь в Москву с заявлением об отставке по собственному желанию. Об этом заявил в среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию", - сказал он.

"Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил. По собственному желанию", - продолжил Жириновский.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников губернатора - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, безработный Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен другой член ЛДПР Михаил Дегтярев, занимавший пост председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Во вторник он сложил с себя депутатские полномочия.