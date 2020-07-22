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Замглавы МИД России Грушко назвал успехом итоги саммита Евросоюза

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Итоги саммита Евросоюза можно назвать успешными, несмотря на остающиеся разногласия в сообществе. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Уже сейчас можно сказать, что, с точки зрения сути, это успех Евросоюза. Договориться по бюджетам на 2021-2027 годы было сложнейшей задачей. Многие сомневались в том, что она вообще реализуема в условиях раскола, в которых существует на сегодняшний день Евросоюз", - сказал Грушко.

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