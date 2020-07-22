МИД РФ: "Северный поток - 2" сохранит свою рентабельность, несмотря на санкции

"И "Турецкий поток", и "Северный поток - 2" - это экономически обоснованные проекты. Если бы не было экономики в этих проектах, их вообще бы не было, - сказал Грушко, отвечая на вопрос о том, сохранит ли рентабельность проект в условиях американских санкций. - Эта экономическая обоснованность - не только наши расчеты, но это и потребность тех государств, которые заинтересованы в получении российского газа безопасно и на долговременной основе".

Как указал замглавы МИД РФ, несмотря на то, что страны ЕС поставили перед собой цель отказаться от использования углеводородов к 2050 году, прогнозируемый спрос на российский газ на европейском рынке к 2030 году сохранится на прежнем уровне. Он добавил, что на сегодняшний день российский газ составляет 40% от потребляемого в Европе, при этом происходит диверсификация каналов поставок сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, в частности рост импорта СПГ из США.

"Но характерно, что и доля нашего СПГ растет быстрыми темпами. Поэтому, с точки зрения потребностей в газе на обозримую перспективу, которая связана с окупаемостью проектов, о которых вы говорите, есть основания надеяться на то, что эти проекты как были экономически состоятельными, так и будут", - констатировал Грушко.

Дипломат добавил, что успех реализации проекта "Северный поток - 2" будет зависеть в первую очередь не от экономических показателей, а от политической воли европейцев и их способности справиться с давлением США.