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Зюганов считает, что кабмин Мишустина выбрал верные ключевые позиции и стиль общения

Правительство честно докладывает о происходящем в стране, отметил лидер КПРФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство под руководством Михаила Мишустина заняло "верные ключевые позиции" и честно докладывает о происходящем в стране, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая с речью после отчета премьер-министра перед Госдумой в среду.

"Хочу поблагодарить председателя правительства и команду: они выбрали верные ключевые позиции, они честно изложили, что происходит. Мы провели встречу с председателем правительства, министрами, замами, изложили свои предложения. Почувствовали, [что] и его службы стали работать более оперативно, скорее отвечают, лучше вникают в суть проблем, регулярно звонят и советуются. Это нормальный стиль", - сказал Зюганов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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