Мишустин назвал дискуссию с депутатами Госдумы откровенной, неформальной и полезной

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал дискуссию в Госдуме, которая состоялась в среду в ходе его отчета о работе кабмина, откровенной, неформальной и полезной. Об этом он заявил, завершая выступление перед депутатами.

"Хотел поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за откровенный, неформальный, заинтересованный разговор", - отметил глава кабмина. "Наше общение было очень полезным, - добавил он. - Прозвучало немало идей, которые могут и должны стать основой дальнейшей работы правительства и Государственной думы. Убежден, она будет успешной".

Мишустин назвал такое общение важным в нынешних условиях, "когда необходимо выйти на новый уровень взаимодействия для решения задач, которые перед нами поставил президент по повышению качества жизни людей". "Без качественной законодательной работы исполнительная власть не может обеспечить эффективное регулирование и тем более - дерегулирование, в котором так нуждается наша экономика и наша страна, - уверен он. - Не может быть эффективна власть в целом, если любая из ветвей работает с перебоями". "От всех нас, присутствующих сегодня в этом зале, зависит уровень жизни, здоровье и социальное самочувствие наших людей в будущем", - подчеркнул премьер. "Повышение качества совместно работы - это мое постоянное требование к коллегам по правительству", - сказал он.

Мишустин заметил, что некоторые решения кабмина могут не совпадать с видением тех или иных депутатов. "Но нам приходится делать очень трудный выбор, кого поддержать в первую очередь, на какое направление выделять средства, иногда наши планы сильно корректируют и внешние факторы - коронавирус или падение цен на нефть, - пояснил он. - Но точно могу сказать - мы открыты для обсуждения всех возникающих проблем".