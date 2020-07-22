Россия и Турция создадут совместную рабочую группу по Ливии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия и Турция намерены создать совместную рабочую группу по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении двух стран по итогам консультаций в Анкаре. Его текст размещен на сайте российского дипведомства.

"Договорились <...> рассмотреть создание совместной рабочей группы по Ливии и провести следующий раунд консультаций в Москве в ближайшее время", - указывается в документе.

Стороны также подтвердили неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии, отметив необходимость борьбы с террористами и террористическими группировками. "Подтверждаем нацеленность на продолжение двустороннего взаимодействия в целях достижения безопасности и стабильности в стране, а также улучшения гуманитарной обстановки", - подчеркивается в заявлении.

Москва и Анкара также уверены в том, что конфликт в Ливии не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем политического процесса, "ведомого и осуществляемого самими ливийцами при содействии ООН". "Договорились <...> продолжить совместные усилия, включая оказание влияния на ливийские стороны, в целях создания условий для долгосрочного и устойчивого режима прекращения огня в Ливии", - отмечается в документе.

Кроме того, по итогам консультаций представители РФ и Турции договорились содействовать продвижению межливийского политического диалога в соответствии с итогами Берлинской конференции, прошедшей в январе этого года.

О межведомственных консультациях

В МИД РФ сообщили, что Москва и Анкара провели межведомственные консультации по урегулированию в Ливии 21-22 июля в турецкой столице.

"Были подробно обсуждены различные аспекты ближневосточных проблем с акцентом на задачи скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения долгосрочного урегулирования в Ливии", - указали в российском дипведомстве.

С российской стороны в консультациях участвовали возглавлявший делегацию замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители Минобороны, с турецкой - руководство различных ведомств во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к Турции.