Захарова: агрессивные действия силовых структур США против журналистов недопустимы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Намеренные агрессивные действия американских силовых структур в отношении представителей СМИ недопустимы. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение на российских журналистов в США.

"Сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа Первого канала. К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование. Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ", - сказала она.

Захарова призвала компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе, предусмотренное международным правом и обязательствами в области прав человека и свободы СМИ, которые Вашингтон добровольно принял на себя.

Дипломат также заявила, что Россия в связи с этим инцидентом обратится в международные организации. "Это не первый случай непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов. Вынуждены вновь обратиться в связи с данной ситуацией в международные организации, призванные защищать права и свободы журналистов", - указала она.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде.