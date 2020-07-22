Главы МИД РФ и Алжира подтвердили приверженность решениям Берлинской конференции по Ливии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия и Алжир не имеют некой двусторонней дорожной карты по ливийскому урегулированию и остаются приверженными решениям Берлинской конференции по Ливии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с алжирским коллегой Сабри Букадумом.

"У нас какой-то двусторонней дорожной карты нет, - отметил он. - Мы не раз публично подтверждали, что Алжир и РФ привержены выполнению тех договоренностей, которые содержатся в итоговых документах Берлинской конференции, в том виде, как они были одобрены Советом Безопасности ООН. Там четко прописаны и конкретные шаги, и их последовательность, и сроки".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что в контактах с каждой из сторон в ливийском конфликте, а также с соседями Ливии и внешними игроками Россия уделяет "особое внимание задаче немедленного прекращения боевых действий, но не в качестве финальной точки общих усилий, а в качестве этапа, который должен быть сразу же продолжен в рамках комитета по решению военных вопросов и в рамках диалога по политическому урегулированию с учетом всех регионов Ливии".

"Конечной целью всех наших усилий должно быть восстановление суверенитета и территориальной целостности Ливии, восстановление ливийской государственности, которая была грубо разрушена в результате авантюры НАТО в 2011 году в нарушение резолюции СБ ООН", - подчеркнул Лавров.

В свою очередь алжирский министр подтвердил отсутствие каких-либо расхождений с позицией РФ по ливийскому кризису и указал на то, что основные усилия его страны направлены на подключение всех соседей Ливии к поиску путей урегулирования конфликта. "Мы исходим из того, что все наши усилия должны быть направлены на политический диалог и мирное решение, - добавил он. - Военного решения не существует. Силой оружия нельзя добиться мирного урегулирования".