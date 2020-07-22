Лавров: соседние страны должны иметь голос в создании условий для урегулирования в Ливии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия отводит важную роль соседям Ливии в урегулировании конфликта в этой стране, поскольку от этого зависит их безопасность. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с алжирским коллегой Сабри Букадумом.

"Мы отводим соседям Ливии, включая Алжир, включая Тунис, включая Египет, самую активную роль [в урегулировании], потому что речь идет о нормализации обстановки в соседней стране для этих государств. И в зависимости от того, насколько успешно будут ливийские проблемы решены, зависит и безопасность Алжира и других соседей Ливии. <...> Мы убеждены, что на этом этапе наших общих усилий и все ливийские стороны должны участвовать в прямых переговорах, и все соседи Ливии должны обязательно иметь свой голос в формировании условий для межливийского урегулирования", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы же видим, к каким последствиям для всего региона привела преступная авантюра НАТО: это и проникновение террористов через Ливию в другие страны Африканского континента, это и контрабанда оружия, другие формы организованной преступности, наркотрафик и нелегальная миграция. И все это, конечно же, создает большие риски и угрозы для стран региона, включая наших алжирских друзей", - добавил он.

Глава МИД РФ отдельно отметил роль Алжира в урегулировании ливийского конфликта. "Наши алжирские друзья, как и Российская Федерация, работают со всеми без исключения ливийскими политическими силами, и только в этом, я думаю, залог успеха будущего решения этой проблемы", - сказал Лавров.

Он напомнил, что именно РФ настояла на приглашении соседей Ливии и обеих конфликтующих внутри страны сторон к участию в Берлинской конференции по ливийскому урегулированию. При этом, как отметил министр, многие внерегиональные игроки "нимало не заботились о судьбе ливийского народа, о судьбе ливийского государства". "Они это государство просто разрушили. Они сделали ставки на одну из ливийских сторон в своих геополитических играх, полностью игнорируя мнение Африканского союза и попытки Африканского союза как-то нормализовать ситуацию. Это было преступным поведением наших натовских коллег", - добавил Лавров.

Ситуация в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и действующий на востоке совместно с парламентом и при поддержке ЛНА фельдмаршалла Халифы Хафтара временный кабинет. 4 апреля 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичное правительство позднее обратилось за защитой к Турции.

При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, в мае его формирования заняли Эль-Ватыю, покинутую силами Хафтара. Позднее поступала информация о том, что Турция ведет переговоры с кабмином в Триполи о возможности использования ливийских военных баз - как Эль-Ватыи, так и военно-морской базы в городе Мисурата (200 км к востоку от Триполи).