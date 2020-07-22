Володин не согласился с Зюгановым в оценке действий администрации президента

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Администрация президента РФ делает все возможное для поддержания конструктивного диалога с оппозиционными партиями. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова в отношении действий администрации президента по партийному строительству.

Ранее в ходе выступления по итогам сессии Зюганов негативно оценил появление на своем "политическом фланге" новых мелких партий, обвинив в этом администрацию президента.

"Я с вами не соглашусь в отношении действий администрации. Я знаю, что там также делают все, чтобы этот диалог поддерживался, знаю, как дорожат вот этими отношениями конструктивными", - отреагировал Володин. По его словам, сам глава государства "всегда открыт к диалогу".

Политик подчеркнул, что всегда поддерживал созидательные и конструктивные дискуссии. "Пускай даже будет острый разговор, непростой. Он нужен для того, чтобы мы стали от этого только сильнее, более эффективными", - добавил Володин.

Спикер Госдумы также сделал замечание Зюганову за использование непарламентских выражений в зале пленарных заседаний. В своей речи с трибуны Госдумы лидер КПРФ грубо охарактеризовал председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.

"Здесь, понятно, место для политической дискуссии. И политическая дискуссия также должна быть корректной, поэтому когда вы в адрес Сурайкина говорите такие слова, это неправильно", - сказал Володин. Он напомнил, что КПРФ - "самая массовая оппозиционная партия и фракция". "И когда появляется на этом поле еще одна партия, если вы считаете, что она слаба, то зачем ее тогда замечать и выносить на свой уровень?" - добавил председатель Госдумы.