Госдума в 2020 году приняла 312 законов и рассмотрела 621 законопроект

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума с начала 2020 года рассмотрела более 600 законопроектов и практически завершила "разбор законодательных завалов". Об этом в среду заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии Думы.

"С начала 2020 года рассмотрели 621 законопроект, приняли 312. На сегодняшний день в думском портфеле 1 185 законодательных инициатив. Из них 1 155 - законопроекты, внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре года", - сказал Володин.

По его словам, депутаты "фактически завершили разбор законодательных завалов". "От прошлых созывов осталось 30 законопроектов. Это всего 1,5% от законодательных инициатив, которые копились с 1993 года", - проинформировал он.

Весенняя сессия нижней палаты, которая стала восьмой для Госдумы седьмого созыва, началась 14 января.