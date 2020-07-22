Рустам Минниханов подписал закон об изменении границ Казани

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани, который вступает в силу с 16 ноября текущего года. Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы республики.

"Изменить границы территории муниципального образования города Казани по смежеству с муниципальным образованием "Лаишевский муниципальный район" и входящим в его состав муниципальным образованием "Матюшинское сельское поселение" и границы территорий муниципального образования "Лаишевский муниципальный район" и входящего в его состав муниципального образования "Матюшинское сельское поселение" по смежеству с муниципальным образованием города Казани согласно приложению к настоящему закону", - говорится в статье первой закона.

16 июля депутаты Госсовета Татарстана приняли во втором чтении и в целом закон, согласно которому границы Казани расширяются за счет шести участков в Лаишевском муниципальном районе для строительства биатлонного комплекса.