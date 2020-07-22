Володин назвал призывы к однопартийной или двухпартийной системе "взглядом в прошлое"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении на заключительном заседании весенней сессии нижней палаты выступил против перехода России к однопартийности или двухпартийности, назвав такие инициативы "взглядом в прошлое".

"Когда речь идет о двухпартийной системе и в пример приводят Соединенные Штаты Америки - это, если хотите, взгляд в прошлое. Посмотрите, к чему привела двухпартийная система в США. Общество раздираемо конфликтами, элиты раскололись", - сказал он.

В аналогичном ключе Володин высказался и об однопартийной системе. По его словам, "должна быть конкуренция, должна быть многопартийность". При этом, считает он, если одна партия на выборах получает большинство, то это надо приветствовать, так как политические коалиции нежизнеспособны.

"Партийная система в России устоявшаяся, показала свою эффективность на протяжении нескольких десятилетий. Партии, присутствующие в парламенте, избираются на региональном уровне, избираются в Государственную думу. Избиратели поддерживают эти партии", - отметил Володин.

Спикер призвал "не взирать за океан и не смотреть в прошлое", а исходить из национальных интересов России и ее граждан, предоставив им выбор. "А какой будет выбор, сколько будет партий - исходя из нашей конституции и законов, не может быть меньше двух. А учитывая, что в зале яркие политики, да и вне здания Государственной думы есть те, кто себя пробует, явно у нас в этом недостатка не будет", - подчеркнул Володин.

До этого на заседании к переходу РФ на двухпартийную систему призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, приведя в пример Республиканскую и Демократическую партии США.