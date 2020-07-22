Пушков: нападение на российских журналистов в США обсудят на заседании Совета ОБСЕ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская делегация выступит с протестом на ближайшем заседании постоянного Совета ОБСЕ и потребует от властей США соблюдать права журналистов в связи с нападением на корреспондентов Первого канала в американском Портленде. Об этом заявил ТАСС в среду глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Я только что связался с нашим представителем при ОБСЕ, мы с ним договорились, что на ближайшем заседании постоянного Совета ОБСЕ, где присутствуют представители всех государств - участниц ОБСЕ, включая США, наша делегация выступит с протестом и с требованием к властям США придерживаться соблюдения прав журналистов и тех обязательств, которые США дали на международном уровне", - сказал Пушков.

Он отметил, что сенаторы тесно сотрудничали по этому поводу с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ее представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир "очень внимательно следил за такого рода нарушениями". Сенатор с сожалением заметил, что сейчас в ОБСЕ идет смена руководства, Дезир больше не занимает эту должность, а новые представители будут назначены только осенью. В связи с этим, по словам Пушкова, сейчас нет возможности обратиться к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Глава комиссии СФ также сообщил, что намерен написать письмо комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович. "Я собираюсь призвать госпожу Миятович обратиться к властям США от имени Совета Европы с протестом и требованием навести порядок в деятельности правоохранительных органов США в том, что касается отношения к журналистам", - сказал парламентарий, уточнив, что хотя США не являются членом СЕ, однако там регулярно нарушаются права журналистов из России и других стран, которые входят в организацию.

Он также полагает, что российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) могла бы поставить этот вопрос на осенней сессии ассамблеи. "Я думаю, что мы обсудим эту тему с руководством российской делегации. Я считаю, что это будет очень уместно. США должны быть подвергнуты здесь серьезному международному давлению. Это должно получить соответствующую реакцию со стороны международных организаций", - заявил Пушков.

Он подчеркнул, что США превращаются в страну, где регулярно нарушаются права журналистов, причем не только российских, но и многих других государств. "И американские правоохранительные органы действуют так, словно это не журналисты, а участники протестов и погромов, не обращая внимания на надписи "пресса" на их одежде, на их аккредитацию, на их полномочия и на их права, гарантированные международными документами, которые подписали США. Поскольку это превращается в постоянную практику, на мой взгляд, нужно оказать серьезное международное воздействие на США по этому вопросу", - заключил глава комиссии СФ.