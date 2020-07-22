Комиссия Думы не будет обсуждать непарламентские выражения Зюганова без обращения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не будет обсуждать непарламентские высказывания, допущенные лидером КПРФ Геннадием Зюгановым на пленарном заседании в среду, без соответствующего обращения. Об этом ТАСС в среду сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"У меня должно быть обращение. Я не могу по поводу каждого высказывания собирать комиссию, это просто контрпродуктивно. Сессия сегодня закрыта, я это заявление могу принять только после 13 сентября", - сказал Аршба.

По его словам, если в комиссию поступит заявление от "обиженного человека или организации, которая посчитала себя обиженной", то члены комиссии обязательно примут его к рассмотрению. Аршба также отметил, что лица, которые посчитают себя оскорбленными, могут обратиться в суд.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сделал замечание Зюганову за использование непарламентских выражений в зале пленарных заседаний. В своей речи с трибуны Госдумы лидер КПРФ грубо охарактеризовал председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.