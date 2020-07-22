Володин: Дума после изменения конституции уже не сможет "списывать проблемы" на кабмин

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ о расширении полномочий парламента в части формирования правительства лишают депутатов возможности "списывать проблемы" на работу кабмина. Об этом журналистам в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"До того момента, пока не были внесены изменения в конституцию, парламенту можно было все проблемы списывать на правительство. Сегодня их списывать на правительство уже нельзя. Сегодня наступает консолидированная ответственность", - сказал председатель нижней палаты.

По его словам, связка "ответственное правительство - ответственный парламент" повысит эффективность власти. Володин также в этой связи предостерег от конфликтов. "Конфликты вообще недопустимы. Должен быть конструктивный разговор. Важно, чтобы стороны друг друга слышали", - указал он.