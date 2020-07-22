В Кремле прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала в США

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с сотрудниками Первого канала в США, которые подверглись агрессивным действиям со стороны силовых структур США.

"Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом", - заявил он.

Пресс-служба Первого канала сообщила в среду, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.