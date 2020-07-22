Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили вопросы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил по телефону с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом аз-Заяни урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в содействии урегулированию конфликтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и в налаживании диалога по проблемам безопасности в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Кроме этого, собеседники обсудили текущее состояние отношений России и Бахрейна. "Значительное внимание было уделено актуальным вопросам поддержания тесной внешнеполитической координации, наращивания деловой кооперации и гуманитарного сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - указали на Смоленской площади.