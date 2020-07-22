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Отставки и назначения
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Собянин освободил от должности главу департамента образования Москвы

Исаак Калина подал в отставку по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу
Исаак Калина Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Исаак Калина
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу столичного департамента образования и науки Исаака Калину, на эту должность назначен Александр Молотков, который ранее был заместителем руководителя департамента. Об этом говорится в указе мэра столицы.

"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте документа.

Доктор педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации Исаак Калина занимал должность главы департамента образования и науки Москвы с 2010 года.

В ноябре 2011 года Александр Молотков был принят на государственную гражданскую службу в департамент образования Москвы, где занимался вопросами разработки и комплексного сопровождения Государственной программы "Столичное образование", а также вопросами развития государственно-общественного управления в образовании и повышения уровня финансовой грамотности населения. Занимал должность заместителя руководителя департамента с 2017 года. 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияОтставки и назначения
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