Собянин освободил от должности главу департамента образования Москвы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу столичного департамента образования и науки Исаака Калину, на эту должность назначен Александр Молотков, который ранее был заместителем руководителя департамента. Об этом говорится в указе мэра столицы.

"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте документа.

Доктор педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации Исаак Калина занимал должность главы департамента образования и науки Москвы с 2010 года.

В ноябре 2011 года Александр Молотков был принят на государственную гражданскую службу в департамент образования Москвы, где занимался вопросами разработки и комплексного сопровождения Государственной программы "Столичное образование", а также вопросами развития государственно-общественного управления в образовании и повышения уровня финансовой грамотности населения. Занимал должность заместителя руководителя департамента с 2017 года.