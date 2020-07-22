Грызлов: постановление Рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Постановление Верховной рады о проведении на Украине 25 октября текущего года местных выборов противоречит минским соглашениям. Об этом в среду после очередной встречи контактной группы в режиме видеоконференции заявил журналистам полпред РФ Борис Грызлов.

По его словам, обсуждение любых вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах в условиях, когда высший законодательный орган Украины принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, "лишены всякого смысла". "Речь идет о постановлении Верховной рады от 15 июля о проведении местных выборов, в котором в качестве условий проведения выборов в Донбассе выдвинуты условия, прямо противоречащие минским соглашениям", - добавил Грызлов.

В свою очередь МИД Донецкой народной республики (ДНР) после завершения заседания контактной группы выступил с заявлением, в котором отметил, что "весь конструктив" работы контактной группы закончился в среду, как только республики потребовали от представителей Киева прокомментировать это постановление Верховной рады, четвертый пункт которого полностью противоречит минским соглашениям. В МИД ДНР подчеркнули, что в ответ Киев отказался обсуждать постановление Рады.

"Без понимания однозначной и прозрачной приверженности официального Киева выполнению комплекса мер по политическому урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе нет возможности обсуждать и тем более о чем-то договариваться ни по политическим, ни по гуманитарным, ни по экономическим вопросам, так как все они также регулируются этим центральным документом минского пакета", - указали в МИД республики.

В четвертом пункте постановления Верховной рады от 15 июля о местных выборах на Украине, по сути, перечисляются все требования официального Киева относительно возможности проведения выборов в Донбассе. В частности, там содержится указание на предварительную передачу Украине контроля над совместным участком границы с РФ, необходимость вывода всех "незаконных вооруженных формирований" и техники, под которыми имеются в ввиду силы Народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе "конституционного строя и правопорядка" в соответствии с нынешними законами Украины.

Все эти требования прямо противоречат минскими соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса. Только после этого, как указано в минских соглашениях, Украина должна получить контроль над границей.

В новость внесена правка (22:24 мск) — передается с уточнением даты принятия постановления Радой