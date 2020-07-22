МИД РФ: власти стран Прибалтики продолжают продвигать миф об оккупации со стороны СССР

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Политики Латвии, Литвы и Эстонии не оставляют попыток исказить факты о вхождении своих стран в состав СССР в 1940 году, используя это для выдвижения претензий к России. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи с 80-летием включения прибалтийских республик в состав Советского Союза.

"Правящими кругами прибалтийских стран не прекращаются попытки навязать тенденциозную оценку событий, связанных с включением Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 80 лет назад", - указали в российском дипведомстве. "Взятая на вооружение официальным Вильнюсом, Ригой и Таллином "оккупационная доктрина" является чисто политическим проектом, нацеленным на выдвижение различного рода претензий к Российской Федерации и фальсификации истории того времени", - пояснили на Смоленской площади.

Российская позиция по этому вопросу "базируется на объективном учете исторических реалий того времени и выверенных оценках данных событий с опорой на архивные документы и факты".

В МИД РФ отметили, что вхождение Прибалтики в состав СССР "не было односторонним и произошло по взаимному согласию". Москва при одобрении руководства республик была вынуждена разместить войска на их территории в июне 1940 года ввиду исходившей от фашистской Германии военной угрозы. В дипведомстве подчеркнули, что сам по себе этот шаг был легитимным и не означал утраты прибалтийскими странами своего суверенитета.

Подавляющее большинство жителей этих государств выразило свое одобрение вхождению в состав Советского Союза на парламентских выборах в 1940 году. Впоследствии подтвердилось, что только СССР помешал осуществится планами Гитлера "по превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха".

На протяжении всего периода пребывания в составе СССР в прибалтийских республиках действовали национальные органы власти, они также были представлены в советских высших государственных структурах. Существовали также все условия для сохранения национальных языков и культур. "Прибалтика при содействии центральных советских органов власти была одним из наиболее передовых в экономическом плане и процветающих регионов страны", - обратили внимание в МИД РФ.