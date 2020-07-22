Делегация России раскритиковала работу председательства Украины на форуме в ОБСЕ

ВЕНА, 22 июля. /ТАСС/. Россия выражает протест в связи с выступлением министра обороны Украины Андрея Тарана с конфронтационными подходами на заключительном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), который с апреля проходит под украинским председательством. Об этом заявил в среду и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев, выступая на заседании ФСОБ в режиме видеоконференции.

"Выражаем решительный протест в связи с выступлением министра обороны Украины господина Андрея Тарана на заключительном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности, которое построено на антироссийских измышлениях и конфронтационных подходах Киева к оценке ситуации в сфере безопасности", - говорится в тексте его выступления, предоставленного ТАСС постпредство РФ при ОБСЕ.

По словам Воробьева, впервые за почти 30-летнюю историю ФСОБ председательство Украины предпочло действовать в диаметрально противоположном направлении конструктивному подходу и сознательно вело дело к деградации ситуации, углублению раскола между государствами-участниками, способствуя обострению кризисных тенденций в ОБСЕ. "В итоге прошедшие три месяца (председательства Украины - прим. ТАСС) оказались полностью потерянными для сотрудничества и безопасности, а последствия украинского председательства еще долго будут сказываться на работе этого директивного органа", - убежден представитель российской делегации.

Беспрецедентное председательство

Воробьев подчеркнул, что в ходе текущей сессии ФСОБ сложилась беспрецедентная ситуация, когда в нарушение норм и правил ОБСЕ председательство Украины использовало свое высокое и ответственное положение для продвижения конъюнктурной и национальной повестки дня. Это вызывало у российской делегации "обоснованную тревогу за дальнейший ход дискуссий по военно-политическим аспектам европейской безопасности", сказал он.

Так, на все пленарные заседания форума председательство Украины приглашало докладчиков, которые специализировались на изложении антироссийских взглядов и противоречивых бездоказательных тезисов. "Делегация Российской Федерации неоднократно призывала председательство более тщательно и ответственно выбирать выступающих, руководствуясь задачей укрепления роли ФСОБ в качестве платформы для взаимоуважительного диалога. Однако все наши обращения были проигнорированы", - отметил он.

В этой связи Воробьев обратил внимание на неприемлемость использования ФСОБ в качестве инструмента реализации политических преференций председательства. "Председательство Украины оставило удручающее впечатление и привело к очевидной деградации атмосферы на форуме. Киев игнорировал мнение государств-участников по важным вопросам работы ФСОБ и использовал высокое и ответственное положение страны-председателя для продвижения конъюнктурной, узконациональной, а не объединительной повестки дня. Это - недопустимо", - резюмировал представитель России.

Форум ОБСЕ

Председательство ФСОБ 31 августа 2020 года перейдет Германии. Форум работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе и охватывает некоторые из наиболее фундаментальных военно-политических соглашений государств-участников ОБСЕ.

ФСОБ также содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности, отмечают в ОБСЕ.