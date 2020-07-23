ЦИК 24 июля планирует утвердить порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу планирует утвердить порядок досрочного голосования при проведении выборов, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября.

Согласно проекту повестки заседания, опубликованному на сайте комиссии, первым пунктом стоит вопрос "о порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года". Основным докладчиком по данной теме заявлена председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также комиссия планирует утвердить порядок дистанционного электронного голосования при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы на выборах 13 сентября. Докладчиком по теме заявлен зампредседателя ЦИК Николай Булаев.