Дума направит наблюдателей на выборы президента Белоруссии в начале августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума сформировала группу депутатов, которые направятся в Белоруссию в начале августа для наблюдения за президентскими выборами. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель профильного комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Да, получено приглашение. Мы вчера согласовали со всеми фракциями и по представителю от каждой фракции решили туда направить наблюдателей. Сегодня должно быть подписано распоряжение, вчера опросным путем было принято решение Совета Думы", - сказал Калашников.

По его словам, в депутацию вошли депутаты Артем Туров (фракция "Единая Россия"), Казбек Тайсаев (КПРФ), Павел Шперов (ЛДПР) и Сергей Крючек (фракция "Справедливая Россия"). "Где-то в начале августа они поедут туда", - добавил Калашников.

Глава комитета уточнил, что своих наблюдателей в Белоруссию направит Межпарламентская ассамблея СНГ, а также ОДКБ.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.