Посол РФ: Китай практически победил эпидемию коронавируса, но расслабляться рано

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса в Китае почти побеждена, однако пока рано расслабляться. Об этом заявил в четверг посол России в КНР Андрей Денисов в ходе дискуссии международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной экономическому стратегическому взаимодействию двух стран.

"В Китае эпидемия коронавируса практически побеждена, в России наблюдаем поступательное улучшение, - сказал он. - В то же время расслабляться пока рано: от пандемии продолжают страдать многие страны, специалисты не исключают вторую волну".

Как отметил посол, любой кризис - проверка на прочность, Россия и Китай демонстрируют большой запас прочности двусторонних связей. "Наши подходы в борьбе с пандемией созвучны. Мы оказали друг другу взаимную поддержку в противоэпидемической борьбе. Были направлены партии гуманитарной помощи, состоялись визиты медицинских специалистов", - обратил внимание Денисов.

"На пике эпидемии Китай стал для России безальтернативным источником закупки медицинских изделий и средств индивидуальной защиты в массовом масштабе", - указал посол.

Визит Путина в КНР

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай, запланированный на этот год, остается в рабочем графике, однако окончательное решение по нему будет принято позже, сообщил Андрей Денисов.

По его словам, Москва и Пекин сегодня демонстрируют "большой запас прочности" двусторонних связей. "Так, поддерживаются регулярные контакты на высшем уровне в форме телефонных разговоров, их уже четыре в этом году", - указал дипломат.

"Основные пункты политической повестки второй половины текущего года также сохраняются в нашем рабочем графике, - обратил внимание Денисов. - Это официальный визит президента России Владимира Путина в Китай, участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммитах Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в России, 25-я регулярная встреча глав правительств России и КНР. Понятно, что конкретные решения по ним будут приниматься позже".