Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов, сообщил временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Накануне во время отчета в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время намерен договориться с врио губернатора Хабаровского края Дегтяревым о мерах поддержки для региона. Он пообещал позвонить Дегтяреву и оказать помощь краю.

"Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1.3 миллиарда Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время", - написал Дегтярев.

Он также сообщил, что Мишустин позже рассмотрит предложения от региона, которые сформулируют в течение ближайшего месяца.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначили председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Бюджет Хабаровского края на 2020 год был принятприняли с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной - 115,4 млрд рублей и дефицитом в 7,2 млрд рублей. По данным Министерства финансов Хабаровского края на 1 июня, государственный долг региона превышает 57,9 млрд рублей. На начало года он составлял более 51,9 млрд рублей.