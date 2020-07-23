Песков: от общения с хабаровчанами никто не уходит, но у Дегтярева есть срочные дела

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Жители Хабаровского края, участвующие в митингах, имеют право быть услышанными, и никто не уходит от общения с ними, но у врио главы региона Михаила Дегтярева есть дела, требующие срочного решения. Такое мнение в четверг высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, достойны ли быть услышанными жители края, имеющие претензии к местной и федеральной власти, Песков ответил: "Безусловно". "От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей региона", - сказал представитель Кремля.

По его словам, именно этим сейчас "в первоочередном порядке занимается исполняющий обязанности" губернатора Хабаровского края.

Песков призвал не делать "обобщающие выводы" из отдельных требований митингующих в Хабаровске в отношении Дегтярева. "Очевидно, что нужно подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки [деятельности врио главы края]", - сказал пресс-секретарь президента.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к убийствам. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Наиболее многочисленные из них прошли 11 и 18 июля. В них приняли участие до 12 тыс. человек.