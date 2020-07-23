Песков: формат участия России в сессии ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре пока не определен

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Конкретных планов относительно формата участия России в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке и мероприятиях, которые планировалось приурочить к ней, пока нет. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем пока, каким будет участие в Нью-Йорке, поэтому пока строить какие-то конкретные планы невозможно. По мере того, как мы будем получать уточняющую информацию на этот счет, мы будем уточнять предложения президенту", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.