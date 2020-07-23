Песков сообщил, что Путину доложат о появлении новых важных элементов в деле Сафронова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин будет получать от следствия необходимую информацию в случае появления новых важных элементов в деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, информирует ли кто-то Путина о развитии дела Сафронова.

"Я не знаю, если появляются какие-то важные новые элементы, наверняка они будут докладываться президенту следственными органами", - сказал Песков. По его словам, именно следствие располагает всем объемом информации по этому делу, со стороны защиты главу государства никто не информирует. "Не может быть дополнительного источника информации по делу, которое ведется, причем в режиме секретности в связи со спецификой этого дела, там речь идет об обвинении в госизмене", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, общался ли по этому вопросу президент с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, которая встречалась с Сафроновым в СИЗО, Песков отметил, что ему неизвестно о таком докладе. "Может быть, правда, письменно какая-то информация направлялась президенту", - сказал пресс-секретарь Путина.