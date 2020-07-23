Путин 23 июля проведет международный телефонный разговор

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и ряд внутренних рабочих встреч. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Далее в течение дня у президента запланировано несколько внутренних рабочих совещаний, и во второй половине дня будет международный телефонный разговор, мы сообщим детали своевременно", - сказал Песков.

Он напомнил, что ранее в четверг президент в формате видеоконференции принял участие в открытии новой установки Евро+ на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). "Мы с вами помним, что раньше этот завод доставлял много экологических хлопот горожанам, и сейчас эта проблема решена", - заметил Песков.