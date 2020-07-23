{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 23 июля проведет международный телефонный разговор

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что у президента запланировано несколько внутренних рабочих совещаний

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и ряд внутренних рабочих встреч. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Далее в течение дня у президента запланировано несколько внутренних рабочих совещаний, и во второй половине дня будет международный телефонный разговор, мы сообщим детали своевременно", - сказал Песков.

Он напомнил, что ранее в четверг президент в формате видеоконференции принял участие в открытии новой установки Евро+ на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). "Мы с вами помним, что раньше этот завод доставлял много экологических хлопот горожанам, и сейчас эта проблема решена", - заметил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Вице-губернатор Оренбургской области ушел в отставку по собственному желанию
По данным пресс-службы главы региона, с 24 июля исполнять обязанности вице-губернатора будет бывший депутат Госдумы Игорь Сухарев
Читать полностью