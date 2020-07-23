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Песков: Путин положительно оценивает работу правительства на данном этапе

Пресс-секретарь главы государства заявил, что президент получил информацию об отчете правительства в Госдуме

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил информацию об отчете правительства в Госдуме, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, разумеется, президент находится в постоянном контакте с председателем правительства [РФ Михаилом Мишустиным] и, конечно, он получает информацию о том, как проходил отчет правительства перед парламентом", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как Путин оценивает работу кабинета министров, Песков напомнил: "Сам президент давал положительную оценку работе правительства на нынешнем этапе, но акцентировал тот факт, что на повестке дня стоит очень много амбициозных задач, связанных с национальными планами развития".

22 июля Мишустин, который возглавил кабинет министров в январе, впервые представил в Госдуме отчет о работе правительства.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичПесков, Дмитрий Сергеевич
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