Крашенинников: большинство законопроектов в развитие поправок к конституции внесут осенью

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Основная часть законопроектов в развитие поправок к Конституции РФ будет внесена в осеннюю сессию Госдумы. Об этом в четверг сообщил сопредседатель рабочей группы по вопросам реализации изменений в основном законе, глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе брифинга единороссов по итогам прошедшей весенней сессии.

"Я надеюсь, что основная часть из этой сотни будет внесена в осеннюю сессию. Безусловно, у нас будут стыковки с бюджетом. И, конечно, нам надо это все очень внимательно продумать. У нас есть август, мы, конечно, этим будем заниматься", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос ТАСС.

В качестве приоритета парламентарий выделил законопроект о поправках в закон "О правительстве РФ". "Я думаю, что все-таки в этой иерархии законов, которые посвящены власти, нам вначале нужно будет принимать закон о правительстве и дальше последующие акты, которые нужно будет стыковать", - пояснил он.

Ранее Крашенинников отмечал, что, по оценкам рабочей группы, реализация поправок к конституции потребует изменения около 100 законов.