{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Совет Федерации настроен поддержать закон о многодневном голосовании на выборах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг, что верхняя палата парламента настроена одобрить закон о введении возможности голосования на выборах в течение нескольких дней.

"Как вы знаете, Госдума уже приняла закон о такой возможности - голосовать не более трех дней. И настроение сегодня и комитета, и членов Совета Федерации - поддержать этот закон. Я думаю, что он завтра [на заседании] будет поддержан", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Матвиенко также считает нужным принять дополнительные меры для обеспечения прозрачности на многодневных выборах.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Голосование по поправкам в конституцию
Матвиенко назвала новую редакцию Конституции России абсолютно легитимной
Председатель Совета Федерации отметила, что это в полном смысле национальный документ
Читать полностью