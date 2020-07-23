Совет Федерации настроен поддержать закон о многодневном голосовании на выборах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг, что верхняя палата парламента настроена одобрить закон о введении возможности голосования на выборах в течение нескольких дней.

"Как вы знаете, Госдума уже приняла закон о такой возможности - голосовать не более трех дней. И настроение сегодня и комитета, и членов Совета Федерации - поддержать этот закон. Я думаю, что он завтра [на заседании] будет поддержан", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Матвиенко также считает нужным принять дополнительные меры для обеспечения прозрачности на многодневных выборах.