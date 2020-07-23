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Матвиенко заявила, что по итогам сентябрьских выборов могут смениться пять-семь сенаторов

Председатель Совета Федерации также подчеркнула, что приветствует ротацию в СФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прогнозирует, что по итогам единого дня голосования в сентябре могут смениться пять-семь сенаторов.

"Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным", - заявила она в четверг на пресс-конференции. "Но решение принимают, как вы знаете, губернатор и законодательное собрание, какие решения будут приняты, это надо спрашивать у них", - отметила она.

Матвиенко также подчеркнула, что приветствует ротацию в СФ.

Теги
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