Матвиенко заявила, что по итогам сентябрьских выборов могут смениться пять-семь сенаторов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прогнозирует, что по итогам единого дня голосования в сентябре могут смениться пять-семь сенаторов.

"Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным", - заявила она в четверг на пресс-конференции. "Но решение принимают, как вы знаете, губернатор и законодательное собрание, какие решения будут приняты, это надо спрашивать у них", - отметила она.

Матвиенко также подчеркнула, что приветствует ротацию в СФ.