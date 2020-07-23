Постпред РФ при ОБСЕ заявил о системном притеснении русского языка на Украине

ВЕНА, 23 июля. /ТАСС/. Россия обеспокоена системным характером притеснения русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине. На это указал в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич председательству Греции в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ).

"Особое беспокойство по-прежнему вызывает ситуация на Украине, где попрание прав человека, притеснение русского и русскоязычного населения, а также национальных меньшинств приобрели системный характер. Киев демонстративно нарушает международные обязательства, стандарты Совета Европы и даже положения собственной конституции, - заявил Лукашевич. - Приняты и реализуются дискриминационные законодательные акты, сузившие права миллионов граждан в языковой, образовательной и религиозной сферах. Внутреннее законодательство подгоняется в угоду политической конъюнктуре, а рекомендации международных институтов и вовсе игнорируются".

В качестве примера российский постпред при ОБСЕ привел законы "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного", "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании". Он напомнил, что уже с 1 сентября этого года все школы в этой стране с обучением на русском и других языках, не являющихся языками Евросоюза и коренных народов, должны перейти на украинский, а с 2023 года обучение на родном языке в государственных средних школах станет недоступно и для остальных национальных меньшинств.

"Судя по всему, определяющий критерий в предоставлении государством образовательных услуг - не качество, а язык преподавания. Киев сознательно проводит линию на вытеснение всего русского, принудительную украинизацию и ассимиляцию неукраиноговорящего населения", - подчеркнул Лукашевич.

Кроме того, постпред РФ привлек внимание председательства Греции в КМСЕ к ущемлению прав русскоязычного населения и национальных меньшинств, гонениям на русский язык в странах Балтии. "Это, а также сохранение позорного феномена "негражданства" в Латвии и Эстонии требует внятной и решительной реакции Совета Европы, - призвал российский дипломат. - Хотели бы напомнить Киеву, который так стремится в Евросоюз, а также Риге и Таллину, что в документах ЕС, деятельность которого основана на принципах языкового многообразия, отсутствуют положения, закрепляющие избирательный подход к языкам нацменьшинств. Не говоря уже о профильных международных соглашениях в рамках Совета Европы".